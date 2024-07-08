İstanbul-Kocaeli sınırında yangın çıktı - Son Dakika
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İstanbul-Kocaeli sınırında yangın çıktı

İstanbul-Kocaeli sınırı Tepeören mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlara ve çöp yığınlarına sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri ve havadan helikopter ile müdahale ediliyor.

08.07.2024 14:05
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İstanbul- Kocaeli sınırı Tepeören mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlara ve çöp yığınlarına sirayet etti. Yangına havadan helikopter ile müdahale edildi.

İstanbul-Kocaeli sınırı Tepeören mevkiinde saat 12.15 sıralarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle alandaki ağaçlara ve çöp yığınlarına sirayet etti. İtfaiye ekipleri farklı noktalarda yükselen alevlere müdahale etmeye başladı. Yangına aynı zamanda havadan yangın söndürme helikopteri ile de müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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