İstanbul Küçükçekmece'de Cem ve Kültür Evi'nde yangın çıktı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Cem ve Kültür Evi'nde yangın çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Cem ve Kültür Evi'nin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda Cem Evi'nde maddi hasar meydana geldi.

25.07.2024 13:27
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İstanbul Küçükçekmece bulunan Cem ve Kültür Evi'nin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'nin mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vakfın mutfak bölümündeki elektrik aksanından yangın çıktı. Yangın kısa sürede her yeri sararken, dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Büyüyen yangın çatıya ve bahçedeki ağaçlara sirayet etti. Avcılar, Sefaköy ve Bahçelievler'den sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ölü ya da yaralının olmadığı yangında Cem Evinde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları yapılan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan ağaçlara ve çatıya sıçrayan alevler kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Küçükçekmece'de Cem ve Kültür Evi'nde yangın çıktı - Son Dakika

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