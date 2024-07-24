İstanbul Küçükçekmece'de Fırında Çalışan Adam Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de Fırında Çalışan Adam Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Küçükçekmece'de bir fırında çalışan adama ticari araçla gelen 3 kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırganı kısa sürede yakaladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

24.07.2024 12:11
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İstanbul Küçükçekmece'de, ticari araçla gelen 3 kişi fırında çalışan adama silahlı saldırı düzenledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi kısa sürede yakalarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari araçla gelen 3 kişi pide fırınında çalışan Ali Y'ye silahlı saldırı düzenledi. Bacaklarından yaralanan Ali Y.'ye 5 mermi isabet etti. Saldırganlar ise, geldikleri ticari araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheliler kısa sürede tespit etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.Ş.G.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Ş.G., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli M.Ş.G., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Olayda yaralanan Ali Y.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenilirken polis ekipleri ise, olay sırasında saldırganın yanında bulunan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan şahısların ticari taksi geldiği ve araç park ettikten sonra tabanca ile mermi sıktığı görülüyor. O sırada silah seslerini duyan bir kişinin kaçtığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Küçükçekmece'de Fırında Çalışan Adam Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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