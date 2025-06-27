İstanbul merkezli 7 ilde \'casusluk\' operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlık sistemlerinde ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde dışarı sızdırıldığını tespit etti.

"ÇALIŞANLAR GİZLİ VERİLERİ SATTI"

Gümrük müdürlüğünde görevli bazı çalışanların, sistemde yer alan gizli verileri üçüncü şahıslara sattığı, bu verilerin bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden pazarladığı belirlendi.

10 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 27 Haziran'da İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.