İstanbul merkezli üreme hücresi ticaretinde 44 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul merkezli üreme hücresi ticaretinde 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. CİMER ihbarıyla başlatılan soruşturmada şebekenin Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına sattığı tespit edilmişti.

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor. CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, bir şebeke tarafından Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına satıldığı tespit edilmişti. İstanbul merkezli 14 ilde yapılan yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 44 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul merkezli üreme hücresi ticaretinde 44 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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