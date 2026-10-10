İstanbul polisi aranan 52 kişiyi yakaladı, hükümlü Büyükçekmece'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul polisi aranan 52 kişiyi yakaladı, hükümlü Büyükçekmece'de yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında 56 yıl 10 ay hapis ve 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası bulunan hükümlü de var; hükümlü Büyükçekmece'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 56 yıl 10 ay hapis cezası ve 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kendisini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 56 yıl 10 ay hapis cezası, 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası ve 14 ayrı UYAP aranması bulunan D.Ç., Büyükçekmece'de yakalandı. Şahsın 29 Eylül 2025 tarihinden bu yana arandığı öğrenildi.

12 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Silivri'de yakalandı

Nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, konutta birden fazla kişiyle yağma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl hapis cezası ile 4 ayrı UYAP aranması bulunan N.K. ise Silivri'de yakalandı. Şahsın 19 Mart 2015 tarihinden bu yana arandığı belirtildi.

7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli Avcılar'da yakalandı

Resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 7 yıl 4 ay hapis cezası ile 6 ayrı UYAP aranması bulunan Y.A., Avcılar'da gözaltına alındı. Şahsın 27 Mart 2013 tarihinden bu yana arandığı kaydedildi.

Cezaevi firarisi Maltepe'de yakalandı

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 24 yıl 1 ay 12 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., Maltepe'de yakalandı. Hakkında 8 ayrı UYAP aranması bulunan şahsın, 4 Aralık 2023 tarihinden bu yana arandığı öğrenildi.

Bankacılık Kanunu'na aykırılıktan 12 yıl 6 ay cezası bulunan şüpheli Fatih'te yakalandı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 ayrı UYAP aranması bulunan B.K. de Fatih'te yakalandı. Şahsın 18 Temmuz 2022 tarihinden bu yana arandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılıkBüyükçekmeceİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:40:36. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul polisi aranan 52 kişiyi yakaladı, hükümlü Büyükçekmece'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei