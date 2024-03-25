İstanbul Sabancı Center'da yangın paniği
İSTANBUL - İstanbul'da bulunan Sabancı Center'nın garajında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın 15.30 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Sabancı Center'ın garajında bulunan elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Yangın esnasında içeride bulunan çalışanlar panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangın maddi hasara neden oldu.
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