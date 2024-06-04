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İstanbul'un göbeğinde yılan şoku: Burası Amazon Ormanı değil, Kağıthane

Kağıthane'de bir depodan çıktığı tespit edilen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan görenleri şoke etti

Sokaktaki kedinin pati attığı yılan ona ısırma hamlesiyle karşılık verdi

Vatandaşların ihbarıyla yılan belediye ekibi tarafından alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir depodan çıktığı tespit edilen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan görenleri şoke etti. Sokaktaki kedisinin pati attığı yılan ona ısırma hamlesiyle karşılık verdi. Vatandaşların ihbarıyla yılan, uzman biri tarafından alınıp belediyeye teslim edildi. Vatandaşların kaydettiği o ilginç anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir binanın depo kısmından çıktığı tespit edilen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar şoke oldu. Bir süre merdivenin altında kıvrılmış halde duran yılanın yanına sokak kedisi yanaştı. Birbirleriyle bakıştıkları esnada kedi, patisiyle yılana hamle yapmak istedi. Ancak yılan başıyla karşılık vererek kediyi püskürttü. Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine gelen uzman bir kişi yılanı eliyle yakalayıp, belediye ekipleri teslim etti. Vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

"Yılanı sevmek isteyenler sevdi ve resim çektiler"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Suzan Mutlu, "Kalkıp dışarı çıktığımda sandalyeye oturdum. Yılanın yerde beklediğini gördüm. Ondan sonra yılan depoya girdi. Tabii ki oraya girmesiyle tüm mahalle olarak panikledik. Belediyeye haber verdik. Ekipler bir şey yapamadı. Sonrasında yılan için bir ekibe daha haber verildi. O arada biz depomuzu boşalttık. Ancak yılan ortaya çıkmadı. Ekip geldikten sonra 15 dakikada buldu. Ardından dışarı çıkararak bize gösterdi. Yılanı sevmek isteyenler sevdi ve resim çektiler. Yılan deliğe girmişti, o esnada ekipler elini sokarak çıkardı. Ben dokunmadım ama çoğu insan dokundu. Ekipteki arkadaş, 'Ablacığım beni tut, sana yılanı dokunduracağım' dedi. Ben, 'Hayır, seni tutarım ama yılanı tutamam' dedim" dedi.