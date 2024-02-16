İstanbul ve İzmir\'de Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı

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Samimi olacağım diye seviyeyi bu kadar düşürmeseniz keşke

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İzmir'de elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-41' operasyonu düzenlendi. Örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı"