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İstanbul ve Tekirdağ'da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyonlarda aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul polisince İstanbul ve Tekirdağ Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta el konuldu. Olayla bağlantılı aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak illegal akaryakıt üretimi yapan bir şebekeyi tespit etti.

Sevkiyat rotası polisi fabrikaya götürdü

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları genişleten polis, 4 aylık sürede 5 kaçak akaryakıt taşıyan tanker içerisinde piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 155 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu genişleten emniyet güçleri, bu süre zarfında yakalanan tanker sürücülerinin ifadelerinden ve yapılan teknik çalışmalardan yola çıkarak sevkiyat rotasını tespit etti. Tankerlerin yol güzergah bilgileri doğrultusunda Tekirdağ ili Çorlu ilçesindeki illegal fabrika açığa çıkarıldı.

"10 numara yağ" olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı

Çalışmalarını Çorlu'ya yoğunlaştıran İstanbul Polisi, kaçak üretilen akaryakıt fabrikasını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 6 Mart'ta yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan söz konusu fabrikada yapılan aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yapıldığı saptandı. Söz konusu ürünlerin yurt dışına gönderilmek üzere bekletildiğini tespit eden polis, baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı aşan 600 ton kaçak akaryakıt daha ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda devletin yüklü miktarda vergi kaybının önüne geçildiği aktarılırken, toplam 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta imha edilmek üzere el konulmuş oldu.

Fabrika sahibi ve tanker sürücüleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diğer yandan yakalanan toplam 7 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçundan yürütülen işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.