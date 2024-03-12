İstanbul ve Tekirdağ'da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul ve Tekirdağ'da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

12.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Tekirdağ'da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyonlarda aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul polisince İstanbul ve Tekirdağ Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta el konuldu. Olayla bağlantılı aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak illegal akaryakıt üretimi yapan bir şebekeyi tespit etti.

Sevkiyat rotası polisi fabrikaya götürdü

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları genişleten polis, 4 aylık sürede 5 kaçak akaryakıt taşıyan tanker içerisinde piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 155 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu genişleten emniyet güçleri, bu süre zarfında yakalanan tanker sürücülerinin ifadelerinden ve yapılan teknik çalışmalardan yola çıkarak sevkiyat rotasını tespit etti. Tankerlerin yol güzergah bilgileri doğrultusunda Tekirdağ ili Çorlu ilçesindeki illegal fabrika açığa çıkarıldı.

"10 numara yağ" olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı

Çalışmalarını Çorlu'ya yoğunlaştıran İstanbul Polisi, kaçak üretilen akaryakıt fabrikasını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 6 Mart'ta yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan söz konusu fabrikada yapılan aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yapıldığı saptandı. Söz konusu ürünlerin yurt dışına gönderilmek üzere bekletildiğini tespit eden polis, baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı aşan 600 ton kaçak akaryakıt daha ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda devletin yüklü miktarda vergi kaybının önüne geçildiği aktarılırken, toplam 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta imha edilmek üzere el konulmuş oldu.

Fabrika sahibi ve tanker sürücüleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diğer yandan yakalanan toplam 7 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçundan yürütülen işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, İstanbul, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Tekirdağ'da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:46:18. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ'da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement