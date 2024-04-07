Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı

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İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için düzenlenen protesto gösterisinde, polis ekipleri dağılmayan bir grup protestocuya müdahale etti. Bu sırada kelepçelenen başörtülü bir genç protestocuya atılan tokat, kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaylar sonucunda 43 kişi gözaltına alınırken, 2 emniyet görevlisi açığa alındı.

07.04.2024 00:26  Güncelleme: 01:06
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İstiklal Caddesi'nde İsrail ile ticaretin protesto edildiği gösteride genç bir protestocuya kelepçelenirken atılan bir tokat kameraya yansıdı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için protesto düzenlendi. Gösteri bittikten sonra protestocular dağıldı ancak bir grubun uyarılara rağmen dağılmaması üzerine polis ekipleri sert bir şekilde müdahale etti. Protestocuların etrafını çembere alan polis, göstericilerin bazılarını ters kelepçeyle gözaltına aldı.

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı

PROTESTOCU GENCE TOKAT

Protestolarda tansiyonu yükselten an ise kelepçelenen başörtülü genç bir protestocuya atılan tokat oldu. Kameraya anbean yansıyan o anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı
İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı
Beyoğlu\'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı

İstanbul Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Türkiye, İsrail, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhammed ali: Ticaret kesilse acından ölür bazıları keserler mi hiç? 75 16 Yanıtla tayfun altay: acımızdan ölelim bombalanan çocukları görüp hergün ölmekten iyidir 48 3
  • Hasan Balta: Bazen bazı yetkilerin herkese verilmemesinin gerektiğinin kanıtıdır bu… Gereksiz bir şekilde Zaten kelepçelenmiş bir kişiye tokat atmak tamamen bir EGO dur ! 57 7 Yanıtla
  • Yasin Ozdogan: başörtülü genç derken Genç dediğin bir KADIN KADIN KADIN O bir KADIN Siz tam bir Süzme çorbasınız sizi gidi süzme çorbaları :) Kadına vurulmaz Sizi gidi çorba oğlu çorbacılar O kadar süzdüm ki sağlam bir blanch ettim inşallah duru bir çorba olursunuz kibarlıktan nasiplenin biraz :)))) 5 1 Yanıtla
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