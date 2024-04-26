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İstiklal Caddesi'ndeki Bombalı Saldırı Davasında Karar Çıktı

İstiklal Caddesi\'ndeki Bombalı Saldırı Davasında Karar Çıktı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Albashir'i 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırdı.

26.04.2024 13:57
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında Ahlam Albashir'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık ile sanık avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu sanıklar ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme başkanı, bazı sanıklara ek savunma hakkı tanıdı. Ek savunmalarını yapan sanıklardan daha sonra duruşmanın biteceği belirtilerek son sözlerini söylemeleri istendi.

"Vefat edenlerden dolayı bana vereceğiniz herhangi bir hükmü, cezayı kabul ediyorum"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ahlam Albashir, "Kendimi savunmayacağım, gerçekleşen patlama ve vefat edenlerden dolayı bana vereceğiniz herhangi bir hükmü, cezayı kabul ediyorum. Ammar'ın hiçbir şeyden haberi yoktur, Ahmet'in de telefonu kırdığında hiçbir şeyden haberi yoktu. Atölyede bayan olduğum için kalmama razı olmadılar, beni misafir ettiler. Bu insanların olayla hiçbir alakası yok. Sayın Başkan ile baş başa konuşmak istiyorum" dedi. Diğer sanıklar ise son sözlerinde suçsuz olduklarını, tahliyeleri ile beraatlarını talep ederken bazı sanıklar olayı gerçekleştiren kim varsa beddua etti.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashir'in 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan 1 kez, 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 6 kez olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığı 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 99 kez 18 yıl hapis, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıl hapis olmak üzere toplamda bin 794 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.

Sanık ayrıca, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 22 bin lira adli para cezasına da çarptırılırken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstiklal Caddesi'ndeki Bombalı Saldırı Davasında Karar Çıktı - Son Dakika

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