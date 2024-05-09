İstinat duvarı arasına sıkışan kedi kurtarıldı

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İstinat duvarı arasına sıkışan kedi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

BİLECİK - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde gelen ihbar üzerine istinat duvarı arasına sıkışan kediyi, yaklaşık iki saatlik uğraşın sonunda kurtardı.

Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde istinat duvarı arasına sıkışan kedi, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini seferber etti. Dün gece ece 23.30 sularında gerçekleştirilen kurtarma çalışmasında ekipler, büyük uğraşın sonunda kediyi, sıkıştığı yerden çıkardı. Mahalle ve hane sakinleri de ekipman yanı sıra ellerini kullanarak toprak ve taşlar arasına sıkışan kediyi kurtaran İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine, yoğun uğraşı dolayısıyla teşekkür etti.