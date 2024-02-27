İstinat duvarı çöktü, 2 otomobil hasar gördü

DEM Parti İBB adayı Beştaş'tan Özel'in sözlerine tepki: CHP'den alacağımız var

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile ilgili, ''Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar.'' sözlerini gündemine alan Beştaş, ''Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada.'' dedi.