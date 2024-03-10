İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu

İsviçre Alpleri'nin İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında 6 kayakçı kayboldu.
İsviçre Alpleri'nin 6 kayakçı kayboldu. Polis, kayakçıların İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında kaybolduğunu belirterek, 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.
Kayıp kayakçıların 21 ila 58 yaşları arasında olduğunu ifade eden polis, "Alplerin güneyinde şiddetlenen fırtına ve çığ riski, helikopterlerin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaşmasını engelledi" dedi. - CENEVRE
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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