İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İbrahim P. tarafından diğer 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralılardan Okan O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan İbrahim P. ise jandarma tarafından yakalandı.