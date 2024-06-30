İsviçre'de Heyelan ve Sellerde 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsviçre'de Heyelan ve Sellerde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında meydana gelen şiddetli yağış ve eriyen karlar sonucu meydana gelen heyelan ve sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi kayıp olarak bildirildi. Valais'teki Saas-Grund'da ise 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve kantonun farklı bir bölgesinde 1 kişi kayıp durumda. Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde daha önce meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise hala kayıp durumda.

30.06.2024 17:33
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İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında meydana gelen heyelan ve sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.

Polis, Valais'teki Saas-Grund'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kantonun farklı bir bölgesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde 21 Haziran'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kaybolmuştu. - ZÜRİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsviçre'de Heyelan ve Sellerde 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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