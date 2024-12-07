Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı

Beşiktaş\'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı

Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının 3'üncü kattaki evine demir parmaklıklara tırmanarak giren bir şüpheli, camı kırarak girdiği dairenin kasasında bulunan 3.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri aldı. Kaldığı otelde yakayı ele veren Şili uyruklu hırsız Franco Antonio Escobar S.J, cezaevine gönderildi.

07.12.2024 13:47  Güncelleme: 14:13
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 13 Kasım saat 20.30 sıralarında akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Kuruçeşme'de ikamet eden İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork (63) ailesiyle beraber dışarı çıkınca olanlar oldu.

Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan 'Şilili Escobar' tutuklandı

TIRMANARAK EVE GİRDİ, 3.5 MİLYON LİRAYI CEBE İNDİRDİ

Evi gözetleyen şüpheli dairede kimsenin olmadığını anlayınca binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli bu sırada elini yaraladı. Evdeki kasayı bulan şüpheli, 3.5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünde gördükleri karşısında şoke olan iş insanı şikayetçi oldu.

Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan 'Şilili Escobar' tutuklandı
Franco Antonio Escobar S.J.

KALDIĞI OTELDE YAKAYI ELE VERDİ

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerden şüphelinin otobüse bindiğini tespit etti. 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını tespit etti. Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. (28) yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan 'Şilili Escobar' tutuklandı

5 ADET LÜKS SAAT, 2 ÇİFT İNŞAAT ELDİVENİ VE AKBİL ELE GEÇİRİLDİ

Otel odasında yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan 'Şilili Escobar' tutuklandı - Son Dakika

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