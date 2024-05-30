İtalya\'da yakalanan çete lideri ifade vermekten kaçındı

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İtalya'da çetenin 18 üyesiyle birlikte gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un, İtalyan polisindeki sorgusunda ifade vermekten kaçındığı, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Mayıs Çarşamba sabahı saat 04.00 sıralarında, İtalyan kolluk kuvvetleri ve Interpol'den oluşan ekipler, bir süredir ev hapsinde tutulan ve gözetim altında bulunan Barış Boyun ve adamlarına yönelik Başkent Roma'ya 90 kilometre uzaklıktaki Viterbo'da bir apartman dairesine operasyon düzenlemişti.

Via Cardinal G. Francesco di Gambara bölgesindeki bir daireye yapılan baskında, Türkiye'nin aradığı suçlulardan biri olan çete elebaşı Barış Boyun'un 18 adamıyla yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Çetenin 2'si İtalyan 16 'si ise Türk kökenli 18 üyesiyle birlikte yakalanan organize suç örgütü lideri Boyun'un, İtalyan polisindeki sorgusunda ifade vermekten kaçındığı ve kendisine yöneltilen sorulara cevap vermediği öğrenildi.

Susma hakkını kullandığı anlaşılan çete lideri, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Türkiye'de karıştığı ve azmettirdiği birçok suçtan Ankara'nın talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, Milano Savcılığınca da "terör amaçlı suç örgütü kurmak", "cinayet amaçlı silahlı çete kurmak", "yaralama", "yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmak", "silah kaçakçılığı", "uyuşturucu kaçakçılığı", "cinayet" ve "yasa dışı göçe yardımcı olmakla" suçlanıyor.

39 yaşındaki Boyun, Türkiye'de arananlar isimlerin içinde yer aldığı sırada 2022 yılında İtalya'dan İsviçre'ye kaçmak isterken gözaltına alınmış, Türk makamlarının iade talebine karşılık İtalyan yargısı buna olumsuz yanıt vermişti. Avrupa'da faaliyet gösteren ağını İtalya'dan yöneten çete liderinin Asya ve Ortadoğu kökenli göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçişini, Balkanlar üzerinden ücret karşılığı organize ettiği, geçtiğimiz Mart ayında bir kişinin öldürülmesi emrini verdiği ve başta Berlin olmak üzere Avrupa ile Türkiye'de kendi adamlarına para karşılığı cinayet suçlarına azmettirdiği belirlenmişti. - İSTANBUL