İtalyanlar Polonya Plakasıyla Sigorta Dolandırıcılığı Yapıyor - Son Dakika
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İtalyanlar Polonya Plakasıyla Sigorta Dolandırıcılığı Yapıyor

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İtalya'da yüksek sigorta primlerinden kaçan sürücüler, araçlarını Polonya'da tescil ettiriyor.

İtalya'da yüksek sigorta maliyetlerinden kaçınmak isteyen on binlerce araç sahibi, Polonya'ya hiç girmemiş olmalarına rağmen aracılar vasıtasıyla araçlarını Polonya'da tescil ettirerek Polonya plakası kullanıyor.

İtalya'da yüksek sigorta primlerini ödemekten kaçınmak isteyen sürücüler, son yıllarda giderek yaygınlaşan ve "İtalyan metodu" adı verilen bir kaçamak yola başvuruyor. İtalyan sürücülerin, göstermelik satış sözleşmeleri, paravan kişi veya şirketler, sahte teknik muayene belgeleri ve aracın resmi sahibinden alınan göstermelik vekaletlerle kullandığı yabancı plakalı araçların sayısı her geçen yıl artıyor. Yöntem özellikle sigorta ücretlerinin daha yüksek olduğu Napoli'de oldukça yaygın olarak görülüyor. İtalya'nın güneyindeki şehir ve çevresinde yaklaşık 35 bin aracın yabancı plaka kullandığı tahmin ediliyor.

2025'te Polonya'da zorunlu trafik sigortası primi, ortalama olarak yaklaşık 553 zloti (129 euro) seviyesindeydi. Aynı yıl İtalya'da ödenen zorunlu trafik sigortası primi ise ortalama 431 euro civarındaydı. Napoli'de bu oran ortalama 600 euroyu aşıyordu.

Sigorta primlerinin yüksek olduğu Napoli'de genç ve ilk kez sigortalanan sürücüler, kötü hasar geçmişine sahip kişiler ve yüksek riskli araçlar söz konusu olduğunda bu primlerin boyutu çok daha yüksek meblağlara ulaşabiliyor. Bu nedenle binlerce İtalyan sürücü, çözümü bir tür sigorta dolandırıcılığı yönteminde arayarak araçlarını Polonya'da ve bazı durumlarda da Bulgaristan'da tescil ettirme yoluna gidiyor.

2025 yılı verilerine göre İtalya'da 35 bini Napoli'de olmak üzere toplam 53 bin yabancı plakalı araç bulunuyordu.

Aralarında lüks otomobiller, SUV'lar ve scooter'ların da bulunduğu araçlarını başka ülkelerde tescil ettiren İtalyanlar, bu şekilde trafik cezalarının tebliğinden kaçmak, motorlu taşıt vergisi ile araç muayene masraflarını ödememek ve İtalya'daki yüksek trafik sigortası primlerinden kaçınmayı hedefliyor.

Yetkililer tarafından tespiti oldukça zor olan durum genellikle, İtalya'da sayıları hızla artan bu araçların kazaya karışmalarıyla ortaya çıkıyor. İtalya'da 2024 yılında Polonya'da tescilli araç sürücülerinin kusurlu olduğu 8 bin olay kaydedildi. Bu olay, 2025 yılında 11 bini aştı.

Polonya plakalı araçların yurt dışında yol açtığı hasarlar, Polonya sigorta piyasası açısından da yük oluşturuyor. Bu nedenle ilk tescil sürecinde kontrollerin artırılmasına ilişkin talepler artıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polonya, Sigorta, İtalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalyanlar Polonya Plakasıyla Sigorta Dolandırıcılığı Yapıyor - Son Dakika

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