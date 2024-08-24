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İtfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu

ANKARA - Ankara itfaiyesi ekiplerinin eve giren bir yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu.

Başkentte bir eve giren yarasa ortalığı karıştırdı. Evine yarasa girdiğini gören bir vatandaş, korkuyla telefona sarılarak itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler olay yerine gelerek, evin içinde dört dönen yarasayla boğuştu.

Pencerelerin açılmasına ve müdahalelere rağmen evin içinden çıkmayan yarasa, itfaiye ekiplerine soğuk terler döktürdü. En son eline paspas alan bir itfaiye eri, yarasaya müdahale ederek etkisiz hale getirdi. O anlar renkli anlara sahne oldu.