İTÜ Maslak Kampüsünde İnşaat Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İTÜ Maslak Kampüsünde İnşaat Alanında Yangın Çıktı

İTÜ Maslak Kampüsünde İnşaat Alanında Yangın Çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsü içerisinde bulunan inşaat alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangın nedeniyle yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. İstanbul Valiliği, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

06.03.2024 09:14  Güncelleme: 09:22
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İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsü içerisinde bulunan inşaat alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangın nedeniyle yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın, saat 08: 00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kampüs içerisinde bulunan ve inşaat çalışmalarının olduğu alandaki konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın nedeniyle yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası bölgede oluşan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Yangın sonrası İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, " 06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ - Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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