İvanov, 4 Milyar Ruble Yolsuzlukla 13 Yıl Hapse Mahkum Olundu - Son Dakika
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İvanov, 4 Milyar Ruble Yolsuzlukla 13 Yıl Hapse Mahkum Olundu

İvanov, 4 Milyar Ruble Yolsuzlukla 13 Yıl Hapse Mahkum Olundu
02.07.2025 12:48
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Eski Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov, 4 milyar ruble zimmetine geçirdiği için 13 yıl hapis cezası aldı.

Rusya'da eski Savunma Bakanı Yardımcısı Timur İvanov, zimmetine 4 milyar ruble geçirdiği gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluktan 13 yıl hapis ve sürgün cezasına çarptırıldı.

Rusya'da bir mahkeme, geçtiğimiz yıldan bu yana yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Timur İvanov'un cezasını kararlaştırdı. Mahkeme, zimmetine yaklaşık 4 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar Türk Lirası) geçirdiği aktarılan İvanov'a 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Ivanov'a 100 milyon ruble para cezası vererek 2,5 milyar ruble değerinde gayrimenkul ve lüks araçlardan oluşan maddi varlığına da el koydu. İvanov'un çarptırıldığı cezanın Savunma Bakanlığı yetkililerine verilen en ağır ceza olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında hakkındaki rüşvet suçlamaları nedeniyle tutuklanan İvanov, Savunma Bakan Yardımcılığı görevine 2016 yılında getirilerek Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte çalışmıştı. Eski Bakan Yardımcısı, görevi süresi boyunca gayrimenkul yönetimi, inşaat anlaşmaları yapmak ve silahlı kuvvetlerin konut gereçleri ile tıbbi malzeme desteğini sağlamak gibi büyük çaplı lojistik görevlerden sorumluydu. İvanov ayrıca Rusya- Ukrayna Savaşı'nda oynadığı rol gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımların hedefi olmuştu.

Tutuklanan diğer isimlerin cezaları belli olmadı

İvanov'un yanı sıra tutuklanan isimler arasında yer alan eski Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Pavel Popov ve Moskova'da kurulan Vatansever Parkı'nın Direktörü Vyachslav Ahmedov hakkındaki cezalar henüz belli olmadı.

Popov, devletin Vatansever Parkı için ayırdığı bütçeyi kendi zimmetine geçirerek kendi adına kırsal kesimlerde bir inşaat başlatması, Ahmedov ise Vatansever Parkı'nın yönetiminde gerçekleştirdiği yolsuzluklar sebebiyle tutuklanmıştı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı da tutuklanmıştı

Rus ordusunun eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin de bu yıl Nisan ayında, 440 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Bütçesinin yüzde 32'sini savunma harcamalarına ayıran Rusya'da son zamanlardaki soruşturmaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rüşvet, verimsiz harcamalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki israfa yönelik bir hamlesi olduğu düşünülüyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İvanov, 4 Milyar Ruble Yolsuzlukla 13 Yıl Hapse Mahkum Olundu - Son Dakika

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