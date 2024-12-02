İvrindi\'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini haybeden sürücünün aracı ters döndü. Kaza sonrası sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde İvrindi ilçesi Ilıcakpınar Mahallesinde bulunan bir et tesisi yakınında meydana geldi. İvrindi ilçesinden Ilıcakpınar kırsal mahallesine doğru seyir halindeki 10 L 5864 plakalı araç tek taraflı trafik kazasına karıştı Y.Y. idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası ters döndü. Araç içinde bulunanlardan sürücü Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan E.M., K.Ç.'nin ise yaralı olarak itfaiye grup ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR