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İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda ayağından yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda ayağından yaralandı... O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen ayağından yaralandı. Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

01.02.2024 08:58
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İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda ayağından yaralandı... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen ayağından yaralandı. Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.

Olay, Side Mahallesi 1528 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen'in otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahı aracın sağ camından Hüseyin Ergen'e yöneltirken silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. 50 metre kadar gittikten sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen'e silahını doğrultan şüpheli, kaçmaya çalışan Hüseyin Ergen'e kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan 7 mermiden biri Ergen'in sağ bacağına, biri sol baldırına isabet etti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, Hüseyin Ergen aracına binerek Side'de geldiği özel bir hastanede tedavisini yaptırdı. Olay anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri Jasat ve Olay Yeri İnceleme timi tarafından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Sivil hayatta kimse ile problemim yok"

Hastanedeki tedavisinin ardından jandarmaya ifade veren Hüseyin Ergen, hastaneden ayrılırken kısa sürede konuyla ilgili açıklama yapacağını, sivil yaşantısında kimse ile problemi olmadığını, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.

İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda ayağından yaralandı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda ayağından yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda ayağından yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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