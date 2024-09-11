Cüzdanını Bulan Suriyeli İyi Kalpli Çıktı

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İyilik yap, iyilik bul değimi gerçek oldu: Suriyeli vatandaş içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Meysem Anlar: "Petrole gidip benzin aldığım sırada cüzdanımın üzerimde olmadığını fark ettim"

Mahmut Hilal: "Kaybettiğim 80 bin TL parayı bulup bana geri teslim edende bir Türk vatandaşıydı"

HATAY - Hatay'da geçtiğimiz yıllarda kaybolan 80 bin TL parası Türk vatandaş tarafından bulunarak kendisine teslim edilen Suriyeli Mahmut Hilal, yerde bulduğu cüzdanın sahibi Meysem Anlar'ı bularak sahibine teslim oldu.

Antakya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Meysem Anlar, motosikletiyle Ekinciler Mahallesi'nden giderken cüzdanı düşürdü. Bir süre sonra akaryakıt almak için cüzdanını kontrol eden Anlar, cüzdanın cebinde olmandığını fark etti. Durum üzerine üzüntü yaşayan Anlar'ın cüzdanı Suriyeli Mahmut Hilal tarafından bulundu. Hilal, durumu polis ekiplerine bildirerek içinde 5 bin TL para olan cüzdanı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası cüzdanın sahibi Anlar teslim edildi ve Hilal tarafından cüzdan sahibine teslim edildi. Geçtiğimiz yıllarda 80 bin TL parasını kaybeden Hilal'in parasının da Türk vatandaşı tarafından bulunarak kendisine teslim edildiği öğrenilirken yapılan davranışla gönülleri fethetti.

"Petrole gidip benzin aldığım sırada cüzdanımın üzerimde olmadığını fark ettim"

5 bin TL parasının olduğu cüzdanını bulunmasından dolayı olan mutluluğunu dile getiren Meysem Anlar, cüzdanımı kaybettim ama nerede kaybettiğimi bilmediğini belirterek "Petrole gidip benzin aldığım sırada cüzdanımın üzerimde olmadığını fark ettim. Cüzdanımı aramaya başladım. Annemi arayıp evde olup olmadığını sorduğumda evde olmadığını söyledi. O sırada polis memurlar beni aradılar. Polisler cüzdanımı bulduklarını söylediler. Duyarlı bir vatandaşın cüzdanı bulup polislere teslim ettiğini söyleyip gelip almamı istediler. Duyarlı arkadaşımız Suriyeli bir vatandaş. Buna benzer bir olay onunda başına gelmiş. Kendisi de para kaybedip başkası tarafından bulunup ona geri teslim edilmiş. Şimdi ise kendisi de aynı durumu bana yaptı. Bence bütün insanları aynı kefeye koymamız gerekiyor. Duyarlı insanlar da var. Birinin kötülüğüyle herkes kötü olacak hali yok" dedi.

"Kaybettiğim 80 bin TL parayı bulup bana geri teslim edende bir Türk vatandaşıydı"

Kendisinin zamanında 80 bin TL'sini kaybettiğini ve Türk vatandaşın parayı bulup kendisine teslim ettiğini söyleyen Mahmut Hilal, "Ben ve eşim motosikletle eve doğru giderken yolda yere saçılan parayı gördüm. Paraları toplarken cüzdanı alıp kimlik bilgilerine baktım. Cüzdanı toparladıktan sonra paraları yerine koydum. Eşimi gidip eve bıraktıktan sonra karakola gitmek için evden ayrıldım. Bu sırada polis aracını görüp onlarla iletişime geçtim ve cüzdanı polise teslim ettim. Polis memurlarda cüzdan sahibiyle iletişime geçtiler. Cüzdan sahibi gelip cüzdanını aldı. Bu olay benzer bir durum yaşadım. Balıkçılar çarşısında 80 bin TL paramı kaybettim. Duyarlı bir vatandaş parayı bulup bana teslim etti. Ben ne ekersen onu biçerim sözüne inanarak bulduğum cüzdanı sahibine ulaştırdım. Önceden kaybettiğim parayı bulup bana geri teslim edende bir Türk vatandaşıydı" ifadelerini kullandı.