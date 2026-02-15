İZBETON Soruşturmasında 21 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İZBETON A.Ş. kentsel dönüşüm soruşturması kapsamında, usulsüz sigorta primi ödemesi yapıldığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

İZBETON A.Ş. ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm projesi sözleşmesiyle ilgili bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi. Yapılan inceleme neticesinde, 23 İZBETON A.Ş. çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etapta çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. 2022 yılında İZBETON A.Ş'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, mühendis ve çalışanların kurum tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildiği belirlendi. Bu yöntemle 170 bin lira ile 200 bin lira arasında değişen prim ve maaş ödemesi yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 21'i düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR