İZBETON soruşturmasında dosyaya giren dilekçeye göre ortaklardan habersiz projeye 11 villa eklenmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm ve kooperatif soruşturmasında, şikayet dilekçesinin ortaya çıkmasıyla usulsüzlük iddiaları yeni bir boyut kazandı. Dosyaya giren dilekçede, projelere ortaklardan habersiz şekilde villalar eklendiği ve yarım kalan inşaatlar nedeniyle vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarıyla başlatılan operasyonun ikinci dalgasında, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Erkol dahil 9 şüpheli tutuklanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mağduriyet ve kamu zararı

Soruşturma dosyasına giren şikayet dilekçesinde, kooperatif ortaklarının İZBETON tarafından belirlenen 151 milyon liralık ihale bedelinin büyük kısmını ödediği ancak inşaat ilerleme oranının yüzde 10 seviyelerinde kaldığı ifade edildi. Şantiye alanındaki yapıların tamamlanamaması kamu zararı iddialarını güçlendirirken, yüklenici firmaya ait olması gereken vinç ve demir gibi inşaat girdilerinin kooperatif bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Yüklenici firmanın kooperatife 85 milyon lira borcu olduğu ve ödemediği giderlerin 23 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Habersiz villa eklenmiş

Dilekçedeki en dikkat çekici iddia ise kooperatif ortaklarına bilgi verilmeden projeye 11 adet villa eklenmesi oldu. Bu villaların kooperatif yönetimi ve yakın çevresindeki isimlere düşük bedellerle tahsis edildiği iddia edildi. Kooperatif karar defterindeki bazı sayfaların boş bırakıldığı ve kararların geçmişe dönük şekilde sonradan oluşturulduğu da iddialar arasında yer aldı.

Eski yöneticilerin savunması

Tutuklanan isimler arasında yer alan kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi Ümit Erkol, ifadesinde suçlamaları reddetti. Kooperatiften sadece huzur hakkı aldığını ve imza yetkisinin bulunmadığını savunan şüpheli, villa iddialarına ilişkin projenin başından beri aynı olduğunu, herhangi bir değişiklik yapılmadığını iddia etti. Villaların bedelsiz verilmediğini savunan şüpheli, ödeme planı çerçevesinde satın alma işleminin gerçekleştiğini ifade etti.

Kooperatif başkanından projeli yalanlama

S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz ise, satış ofisindeki tanıtım görsellerini göstererek iddiaları yalanladı. Alpyavuz, kendilerine ilk başta gösterilen projede ortak alanın yeşil alan ve havuz olarak sunulduğunu, villa projesinin ise sonradan eklendiğini dile getirdi. C7 bloktaki daire sayısının düşürülerek emsal metrekarelerinin villalara kaydırıldığını savunan Alpyavuz, ihale sürecinde davet edilen firmaların yöneticilerle akrabalık bağları olduğunu ve bu firmaların daha önce büyük bir inşaat tecrübesinin bulunmadığını iddia etti.

Proje resimleriyle cevap verdi

İzmir'de 2022 yılında belediye öncülüğünde depreme dayanıklı konut vaadiyle başlatılan projeye dönemin belediye başkanı Tunç Soyer ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verdiği güvenle dahil olduklarını belirten Ali Alpyavuz, satış sürecinde kendilerine sunulan projelerde orta alanın yeşil alan ve havuz olarak planlandığını, ancak 2024 yılındaki genel kurul sürecinde bu alanın üyelere haber verilmeksizin villa inşaatına dönüştürüldüğünü söyledi. Alpyavuz, satış ofisindeki şerefiye raporlarında ve ödeme planlarında yer almayan bu villaların Ümit Erkol başkanlığındaki yönetim kurulu karar defterine 2022 yılında açıkça 'villa' olarak kaydedildiği, C7 bloktaki daire sayısının 60'tan 48'e düşürülerek, buradaki emsal metrekarelerinin bu kaçak yapılara aktarıldığı ve söz konusu taşınmazların yönetim ile denetim kurulu üyelerinin yakın akrabalarına düşük bedellerle tahsis edildiğini belirtti. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yakınlarının ortak olduğu Ares, Kasamar ve City Construction gibi firmaların yeterli tecrübeye ve inşaat sınıfına sahip olmamalarına rağmen teminatsız bir şekilde 40 bin metrekarelik ihaleleri kendi aralarında paylaştıkları; Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçe gösterilerek durdurulan inşaatların 2025 teslim tarihine rağmen henüz yüzde 9,77 seviyesinde kaldığı ve ihale belgelerinin savcılık makamlarına dahi teslim edilemediği kaydedildi. Üst birliğe ait internet sitesindeki görsellerde villa planının bulunmadığını hatırlatan Alpyavuz, Ümit Erkol'un villaların en başından beri plan dahilinde olduğu ve şahsi bir tahsisin söz konusu olmadığı yönündeki savunmasını proje çıktılarıyla reddederek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. - İZMİR