İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 90 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 90 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

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İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere katıldıkları ve provokatif paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 90 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanıkların çoğunun hazır bulunduğu duruşmada, sağlıklı savunma alınamadığı gerekçesiyle duruşmayı erteleyerek dosyayı ayrılmasına karar verdi.

18.04.2025 19:12  Güncelleme: 19:16
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İzinsiz yürüyüşlere katılarak provokatif paylaşım yaptıkları iddia edilen 90 sanığın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL - İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri ve provokatif paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 90 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları yasak kararına uymayarak izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 90 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 65. Asliye Mahkemesi'nce görülen duruşmada bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izleyici olarak katıldı.

Duruşma salonunun yetersiz, sanık sayısı ve avukatlarının fazla olması nedeniyle sağlıklı savunma alınamayacağı değerlendirilerek ara karar açıklandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın ilk 45 sanık yönünden ayrılarak başka esasa kaydedilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı.

Yaşanan olumsuzluklar üzerine sosyal medya üzerinden halkı kışkırtıcı ve suç işlemeye tahrik mahiyetinde paylaşım yapan hesap kullanıcılarının tespitine ilişkin çalışma yürütüldüğünün belirtildiği iddianamede, şüphelilerden bazılarının toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hale getirerek katıldıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede 60 şüphelinin "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 4'er yıla kadar hapis, 21 şüphelinin "suç işlemeye tahrik" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis, 8 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis, 1 şüphelinin ise "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 90 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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