İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasında 10 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasında 10 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

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İzmir Aliağa\'daki HABAŞ patlamasında 10 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
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İzmir Aliağa\'daki HABAŞ patlamasında 10 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ demir çelik fabrikasında kazan değişimi sırasında tavan vincin düşmesiyle çelikhanede patlama meydana geldi. Vali Elban, 10 işçinin öldüğünü, 15 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ve enkaz altında 4 kişinin bulunduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

İzmir'de Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Süleyman Elban, "İkisi hastanede olmak üzere, 8 tanesi de düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Hastanelerimizde 15 yaralımız var. 15 yaralımızın dördünün durumu biraz ağır, diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif" dedi.

Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda saat 11.46 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban, incelemelerde bulunmak üzere patlamanın yaşandığı bölgeye geldi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Elban, " Bugün saat 11.46 sıralarında Habaş Demir Çelik fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen bu patlama sonucunda maalesef ikisi hastanede olmak üzere, 8 tanesi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Halen hastanelerimizde 15 yaralımız var. 15 yaralımızın dördünün durumu biraz ağır, diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. Konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem bakanlıklarımız hem de bizler tarafından idari ve adli soruşturma yürütülmektedir. Fabrikanın bir üretim bandının değişimi sırasında olması sebebiyle, o bölgede normalde 300'ün üzerinde olan çalışan sayısının 200 civarında olduğu arkadaşlarımız tarafından ifade edildi" diye konuştu.

"Arama çalışmalarımız devam edecek"

Arama ve kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde bitmek üzere olduğunu belirten Vali Elban, "Saha çok büyük bir saha olduğu ve çok fazla malzeme bulunduğu için, yine de titizlikle, sahada son yer bakılıncaya kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar ve böyle acılar Rabbim bizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz"

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ifade eden Vali Elban, "Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımız tarafından başlatıldı, devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımızdan henüz gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek" diye vurguladı.

Vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyleyen Vali Elban, şunları kaydetti:

"Çünkü üretim olmadığı için kazan değişiminde normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

4 ağır yaralının İzmir'deki hastanelere sevk edildiğini kaydeden Vali Elban, "11 tanesi burada. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapıyor, 3 hastamızı daha sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür. Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız birlikte hareket ettiler Ankara'dan. Birazdan gelecekler. Onlardan kısa bir süre sonra da Sağlık Bakanımızın burada olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Elban, patlamanın yaşandığı anda kazan değişimi olduğu için üretimin olmadığını da söyledi.

Kaynak: İHA
Demir Çelik3. SayfaAliağaGüncelİzmirSon Dakika

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