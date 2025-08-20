İzmir-Aydın Otoyolu'nda Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Uyuşturucu Yakalandı

20.08.2025 11:57
Germencik gişelerinde durdurulan araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

İzmir- Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolunun Germencik gişelerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Uyuşturucu madde köpeği ile araçta yapılan aramada 50 adet sentetik uyuşturucu hap, çarşaf kağıdına sarılı kullanıma hazır 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan R.T. ve Ö.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. R.T isimli sürücüye 47 bin 482 TL idari para cezası kesilerek "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.