İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 19.30 sıralarında, Körfez Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ile müdahale etti.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Bayraklı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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