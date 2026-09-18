İzmir Bergama\'da uyuşturucu operasyonunda karı koca tutuklandı, bin 47 hap bulundu

İzmir Bergama'da uyuşturucu operasyonunda karı koca tutuklandı, bin 47 hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda bin 47 uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği aramalarda bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, ikamette bulunan A.D. (26) ve A.D. (23) isimli çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildiler
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.D. (26) ve A.D. (23), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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