İzmir Buca\'da Orman Yangını

İzmir'in Buca ilçesinde Kaynaklar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. - İZMİR