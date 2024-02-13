İzmir Buca'da yapılan huzur uygulamalarında 204 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir Buca'da yapılan huzur uygulamalarında 204 şüpheli yakalandı

İzmir Buca\'da yapılan huzur uygulamalarında 204 şüpheli yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalanırken, değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 85'i tutuklandı. Ayrıca ilçede gerçekleştirilen bir operasyonda da, 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek ele geçirildi. Uygulamalar kapsamında 61 bin 509 vatandaş, 2 bin 567 araç ve 2 bin 222 motosikletin sorgusu yapıldı. Huzur uygulamalarında çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 12, uyuşturucu kullanan 125 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2024 12:53  Güncelleme: 13:05
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İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalanırken, değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 85'i tutuklandı. Ayrıca ilçede gerçekleştirilen bir operasyonda da, 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 - 10 Şubat tarihleri arasında ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalarda 61 bin 509 vatandaş, 2 bin 567 araç ve 2 bin 222 motosikletin sorgusu gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Huzur uygulamalarında çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12, uyuşturucu madde kullanan 125 şüpheli gözaltına alındı.

Bixi ele geçirildi

Öte yandan, ilçe genelinde gerçekleştirilen 21 farklı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah yakalanırken, 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek de polis ekipleri tarafından ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Buca'da yapılan huzur uygulamalarında 204 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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