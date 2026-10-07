İzmir Çeşme\'de belediyedeki rüşvet soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı

Çeşme Belediyesi'ndeki bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, bir rüşvet pazarlığının da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir işlemin tamamlanması karşılığında yasal tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ek ödeme talep edildiği tespit edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine jandarma tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer olduğu bildirildi.

Rüşvet pazarlığı

Soruşturma kapsamına, bir rüşvet pazarlığını kanıtlayan gizli çekim videolar ve Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Bir vatandaştan yasal harcın 2,5 katı fazlasını isteyen kişilerin, parayı belediyenin kasası olarak kullandıkları bir personelin şahsi hesabına yönlendirdiği görüntü kayıtları ile belgelendi. İhbarcı tarafından kaydedilen ve soruşturma dosyasına giren videolarda, rüşvet ağının nasıl işlediği gözler önüne serildi. Görüntülerde, şikayetçi vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. Görüşmede, kira sözleşmesi, otel ve spa kira kontratı gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar duyuluyor. Vatandaşın işlemlerinin halledilmesi için yasal harç bedelinin çok üzerinde bir meblağ istenirken, belediye personelinin "müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor. Konuşmaların devamında, üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın" denilerek işi alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttükleri anlaşılıyor.

70 bin TL istenmiş

WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar ve para transferine ait dekontlar da deliller arasında yer alıyor. Dosyaya giren ekran görüntülerine göre, ÇEŞTUR personeli Aziz Metin, vatandaşa WhatsApp üzerinden Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait İBAN numarasını gönderiyor. Rüşvet ağında kasa olarak kullanıldığı değerlendirilen bu hesaba paranın acil yatırılması için Aziz Metin'in, "müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın" şeklinde baskı yaptığı görülüyor. Yapılan telefon görüşmelerinde 50 bin lirası elden veya hesaba, 20 bin lirası ise otel harcı olmak üzere toplam 70 bin lira istendiği net bir şekilde kayıtlara yansıyor.

Vatandaşın, "Ben elden veremem, İBAN atın" demesi üzerine sistemin İBAN üzerinden işletildiği de tespit edildi. İhbarcı, 19 Haziran 2026 tarihinde söz konusu hesaba 70 bin lira gönderdiğine dair dekontu 70 bin TL attım mesajıyla birlikte şüphelilere iletiyor. İhbarcı tarafından para gönderim işlemine ait dekontun da adli dosyaya eklenmek üzere adli makamlara teslim edildiği biliniyor.