İzmir Bornova'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir Bornova\'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ait 10 kilogram 'skunk' isimli uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

23.05.2024 16:51
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İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 10 kilogram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi; olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde şüpheli 2 şahsın ellerindeki uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Evka3 Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde, narkotik köpeği Aysar eşliğinde yapılan aramada, kurumaya bırakılmış 10 kilogram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğerinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bornova'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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