İzmir'de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince; "Resmi Belgede Sahtecilik, Kişisel Verileri Hukuku Aykırı Olarak Elde Edilmesi ve Kullanılması, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 5 Mart tarihinde operasyonun düğmesine basıldı. "Yaşı küçük kız çocukları ile sosyal medya üzerinden sohbet kayıtlarınız, görüntüleriniz var; aileleri sizden şikayetçi oldular, sizi aileleri ile uzlaştıracağız" şeklinde söylemlerde bulunarak oluşturdukları hayali mizansen ile vatandaşları kandırdıkları ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtarak 83 mağduru 4 milyon 150 bin TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik, İzmir merkezli olmak üzere; İstanbul, Mersin, Adana, Batman ve Hatay illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 23'ü yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de 12 şüpheli tutuklandı: 4 milyon 150 bin TL dolandırıcılık - Son Dakika
Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.
Gaziantep'te iddiaya göre eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Hasgül ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Maltepe'de bir evden 1 milyon TL değerinde ziynet eşyaları, pasaportlar ve otomobilin yedek anahtarının olduğu otel tipi kasa çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların kimliğini tespit ederek şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kıraathanede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu öldürülen işletmeciyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların husumetli olduğu kişilerle hareket ettiği ve sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştığı belirtildi. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları talep ediliyor.
İstanbul'da Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması ve taraflarına gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da belirtildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralamaktan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Mesut Öztürkmen'in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Öztürkmen, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hayrabolu ilçesinde yapılan üst aramasında 2 şüpheli gözaltına alındı ve 135 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde ise ruhsatsız tabanca bulunan bir zanlı yakalandı. Malkara ilçesinde ise evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
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