İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

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İzmir'de 49 yaşındaki bir kişi, cezaevindeki arkadaşının 15 yaşındaki küçük kızını zorla arabasına bindirip ıssız bir alana götürerek cinsel istismarda bulundu. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz cuma günü 04.30 sıralarında Konak ilçesi Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız çocuğu S.K., anneannesinin evinde olduğu sırada korna sesinin gelmesi üzerine evin kapısına çıktı. Kapıya gelip korna çalan kişinin, babasının arkadaşı Y.A.B. (49) olduğunu gören S.K., Y.A.B.'nin 'gel sana bir şey söyleyeceğim' demesi üzerine yanına gitti. O esnada Y.A.B., küçük kızdan arabaya binmesini istedi. Küçük kız arabaya binmeyi reddedince Y.A.B., S.K.'yı zorla aracına bindirip ıssız bir alana kaçırdı. Küçük kız orada, aynı zamanda beraber büyüdüğü kız arkadaşının babası olan kişi tarafından ölüm tehditleri alıp, darp edilip cinsel istismara uğradı. Daha sonra Y.A.B., küçük kızı orada bırakıp uzaklaştı. Küçük kız, yarı çıplak bir şekilde önce yakınlardaki özel bir hastaneye gidip yardım istedi. Hastane güvenliği kendisine yardım etmeyince anneannesinin evinin yakınlarına doğru gitti ve gördüğü sivil polislere durumu anlattı. Genç kızın şikayeti sonucu polis ekipleri Y.A.B.'yi yakaladı. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İfadesi ortaya çıktı: "Cezaevindeki babamdan haber geldi sandım"

Küçük kız emniyetteki ifadesinde, "1 yıldır Manisa Salihli'de teyzemin yanında kalıyordum. Anneanneme ziyarete İzmir'e geldim. Geleli 12 saat bile olmadı. Arkadaşlarımla mahalleye çıktım. Biraz düğüne baktım sonra anneannemin evine geçtim. Saat gece 04.30 civarıydı. Anneannemin kapısından korna sesi geldi. Kim diye baktım ve kapıya gelen kişinin eski komşumuz olduğunu gördüm. 'Ne oldu abi' dediğimde ise bana 'gel sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Babam cezaevinde olduğu için babamdan haber duydu diye düşünerek yanına yanaştım. Bu sefer 'arabaya gel bin' dedi. Ben de binmek istemedim. Beni zorla arabaya bindirince çığlık attım. 14 yaşındaki kız kardeşim ile anneannem sesimi duyup dışarıya çıktı. Kapıya gelen kişi alkol ve uyuşturucu almış. Arabayı hızla sürüp kapıları kilitledi. Bana yolda 'sakin ol ağabeyciğim, benden sana zarar gelmez. Alkolün etkisiyle seni arabaya aldım. Korkma, seni şimdi evine bırakıyorum' dedi. Bana konuşmalar yapıp beni kandırdı. Sonrasında ise arabayı çok hızlı bir şekilde sürüp kimsenin olmadığı dağlık, tepelik bir yere sürdü. Bana orda cinsel istismarda bulundu. Kendimi korumak istediğimde ise beni darp etti. Beni öldürmekle tehdit etti. Bana hakaret etti. Bana 'benim param yok diye mi benimle yatmıyorsun' deyip beni darp etti. 'Yapma sen bizim komşumuzsun, benim babam sayılırsın, senin elinde büyüdüm, senin kızınla aynı yaştayım' dediğim halde bana zorla cinsel istismarda bulundu" dediği öğrenildi.

"Beni yarı çıplak şekilde bıraktı"

Küçük kız ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Beni orada yarı çıplak bir şekilde bıraktı ve kendisi arabayla kaçıp gitti. Ben yarı çıplak ve yalınayak şekilde kendi çabalarımla anneannemin evine geldim. Yakınlardaki özel bir hastanenin güvenliğinden yardım istedim. Bana yardım etmedi. Anneannemin evinin yakınlarında sivil polisler vardı. Anneannemler ile beraber bana yardım ettiler ve ambulans çağırdılar. Daha sonra ise şikayette bulundum." - İZMİR