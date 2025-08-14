İzmir\'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ağustos'ta gece saat 04.30'da Menderes ilçesi açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulundukları belirlenen 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR