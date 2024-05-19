İzmir\'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar içerisindeki toplam 28 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Mayıs saat 07.35'te, Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10'u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, aynı gün Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki ve Karaburun açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki toplam 28 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR