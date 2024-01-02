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İzmir'de 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılı boyunca yapılan 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalandı. Ayrıca 582 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu, silah, kaçak sigara ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İzmir\'de 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalandı
02.01.2024 - 16:05,
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılı boyunca 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalanırken, 582 kişi ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi kapsamında, 2023 yılı boyunca yapılan 28 operasyon çerçevesinde; 3 bin 81 şüpheli yakalandı, 582 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 9 bin 853 aranan kişi ve 9 bin 448 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi. Öte yandan, yapılan çalışmalarda bin 37 adet ruhsatsız tabanca, 198 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 175 adet kurusıkı tabanca, 10 bin 102 adet fişek, 69 bin 885,37 gram esrar, bonzai, jamaika, skank ve metamfetamin, 130 bin 871 adet uyuşturucu hap, 3,360,89 gram kokain, 189,7 gram eroin, 173 bin 756 paket kaçak sigara, 3 bin 61 litre kaçak alkol, 367 adet çalıntı motosiklet, 201 adet şasi ve motor numarası kazılmış motosiklet ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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