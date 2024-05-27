İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı

İzmir\'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 29 düzensiz göçmenin yanı sıra, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve geri itilen can salı içerisindeki 37 göçmen de kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

27.05.2024 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 37 göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs saat 05.30'da, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından hareketli lastik bot durdurularak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bot içerisindeki 30 göçmen ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 7 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göçmen, İzmir, Urla, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:16 Rus Tümgeneral: Putin bazı Avrupa ülkelerini işgal etmeli Rus Tümgeneral: Putin bazı Avrupa ülkelerini işgal etmeli
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
00:51 İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
23:51 Yok artık, daha neler Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
23:23 Klasikleşen şampiyonluk kutlaması Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk’un basın toplantısını bastı Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı
23:22 Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:54 Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 08:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement