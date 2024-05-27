İzmir\'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 37 göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs saat 05.30'da, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından hareketli lastik bot durdurularak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bot içerisindeki 30 göçmen ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 7 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İZMİR