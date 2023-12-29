İzmir\'de 30 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı

İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 3 aydır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısını, Buca ilçesinde saklandığı adresinde kıskıvrak yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "Kasten Öldürme, Mala Zarar Verme" suçlarından 30 yıl hapis cezası bulunan E.D.'nin (26) Buca ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen JASAT ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının saklandığı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, E.D., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR