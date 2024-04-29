İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, lastik bot içerisinde bulunan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

29.04.2024 23:34
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçıçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı İnsansız Hava Aracı tarafından Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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