İzmir\'de 37 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hırsız Yakalandı

İzmir'de hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik dün yapılan saha çalışmasında M.N.T. (25) isimli şüpheli kişi durduruldu. M.N.T.'nin GBT sorgusunda 'Hırsızlık ve hükümlü-tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR