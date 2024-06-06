İzmir'de 6 Günde 78 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 6 Günde 78 Suçlu Tutuklandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 günde 78 suçlu tutuklandı. Uygulamalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 411 gram uyuşturucu madde, 4 bin 71 adet uyuşturucu hap, 735 cinsel içerikli hap, 4 cinsel içerikli sprey, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 5 şasesi kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, 18 kişiye uyuşturucu madde ticareti suçundan, 157 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Uygulamalarda 415 yoklama kaçağı şahıs da yakalanırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 78 kişi tutuklandı.

06.06.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 günde 78 suçlu tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında il genelinde bir çok çalışma ve operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 411 gram uyuşturucu madde, 4 bin 71 adet uyuşturucu hap, 735 cinsel içerikli hap, 4 cinsel içerikli sprey, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 5 şasesi kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi.

Suçlular ve kaçaklar yakalandı

Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalarda, 18 kişiye uyuşturucu madde ticareti suçundan, 157 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Uygulamalarda 415 yoklama kaçağı şahıs da yakalanırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sev edilen 78 kişi tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, İzmir, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 6 Günde 78 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 6 Günde 78 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement