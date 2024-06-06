İzmir'de 6 Günde 78 Suçlu Tutuklandı

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İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 günde 78 suçlu tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında il genelinde bir çok çalışma ve operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 411 gram uyuşturucu madde, 4 bin 71 adet uyuşturucu hap, 735 cinsel içerikli hap, 4 cinsel içerikli sprey, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 5 şasesi kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi.

Suçlular ve kaçaklar yakalandı

Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalarda, 18 kişiye uyuşturucu madde ticareti suçundan, 157 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Uygulamalarda 415 yoklama kaçağı şahıs da yakalanırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sev edilen 78 kişi tutuklandı. - İZMİR