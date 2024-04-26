İzmir'de 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 milyon 45 adet içi doldurulmuş makaron ve piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 3 şüpheli tutuklandı.

26.04.2024 18:54
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İzmir'de piyasa değeri 6 milyon lira kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

İzmir'de 3 milyon adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 milyon 45 adet içi doldurulmuş makaron ve piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; içi doldurulmuş makaron ve elektronik sigara ve likiti imalat, ticaret ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik iki farklı operasyon düzenledi. Bursa, Eskişehir ve Erzurum illerinin yanı sıra, Buca, Gaziemir, Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 6 Milyon TL değerinde; 3 milyon 45 bin adet içi doldurulmuş makaron, 8 bin 514 adet şişelenmiş çeşitli ebatlarda sigara likiti, 124 litre şişelenmeye hazır sıvı likit ve ham madde, bin 289 adet elektronik sigara cihazı ve parçası, 4 bin 274 adet imalat malzemesi ve 0.5 litre sıvı nikotin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 3 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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