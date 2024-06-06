İzmir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, rehin aldığı anneannesini bıçakladı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakla yaraladı. Özel Harekat Polisleri saldırganı yakalarken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bahriye Üçok Bulvarı'nda bulunan bir evde meydana geldi. 86 yaşındaki anneannesi A.U.'nun evine giden 30 yaşındaki Y.E. isimli şahıs, burada rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı.

Saldırgan başka odaya geçince, yaşlı kadın kurtarıldı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden polis ekiplerince, evin içinde yerde yatar vaziyette ve çok kan kaybettiği görülen talihsiz kadın, saldırgan torunu diğer odaya geçtiği anda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elindeki bıçakla yakalandı

Akli dengesi yerinde olmadığı ve üzerinde silah da olabileceği değerlendirilen Y.E.'yi etkisiz hale getirebilmek için olay yerine Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Gerekli tedbirleri alan ekipler, saldırganı elindeki bıçakla beraber evin balkon kısmında yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR