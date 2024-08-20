İzmir'de alacak verecek kavgası: Bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alacak verecek yüzünden çıkan kavgada tabancayla boynundan vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 Sokak kesişiminde silahlı kavga olduğu yönünde ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ambulans içerisinde bulunan İrfan Yılmaz'ın (28), boyundan tabancayla vurulduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, olayın alaca verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülürken, polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR