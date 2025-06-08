İzmir'de Alacak Verecek Kavgasında Genç Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Alacak Verecek Kavgasında Genç Öldürüldü

İzmir\'de Alacak Verecek Kavgasında Genç Öldürüldü
08.06.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir genç silahla vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç hayatını kaybederken olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sokakta buluşan Yücehan Eryıldız (24) ile arkadaşı S.B.A. (23) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B.A., yanında bulunan silahla arkadaşı Yücehan Eryıldız'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Eryıldız kanlar içinde yere yığılırken, S.B.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eryıldız, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Eryıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin S.B.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla S.B.A., Torbalı ilçesi Dağkızılca köyünde bulunan bir evde, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, izmir, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Alacak Verecek Kavgasında Genç Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
CiloFest 2025 için geri sayım başladı CiloFest 2025 için geri sayım başladı

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
13:54
Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 17:53:59. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Alacak Verecek Kavgasında Genç Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.